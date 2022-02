Tôm hùm giảm giá quá nửa, mít Thái rớt thảm còn 10 nghìn/kg

Giá lúa, mía tăng cao

Nông dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch lúa đông xuân chín vụ và một phần đông xuân muộn. Theo Zing, giá lúa đặc sản ST25 bán với giá 7.800 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với một tuần trước. Ngoài các loại lúa đặc sản, giá lúa thường là hàm trâu (OM576) cũng tăng từ 5.500 lên 5.600 đồng/kg, OM18 từ 5.600-6.000 đồng/kg (tăng 50 đồng/kg), giúp nông dân thu lợi nhuận từ 30% trở lên.

Tại Khánh Hòa, vụ này, giá mía được công ty mía đường thu mua với mức giá cao nhất trong so với các năm trở lại đây, từ 980.000 đồng đến 1 triệu đồng/tấn. Trừ các chi phí, trung bình nông dân thị xã Ninh Hòa thu nhập từ 15-30 triệu đồng/tấn mía.

Giá sầu riêng tăng mạnh

Giá trái sầu riêng tăng mạnh. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc)

Do nguồn cung giảm và nhu cầu tiêu thụ cao, giá sầu riêng tại nhiều địa phương ở ÐBSCL tăng từ 15.000-20.000 đồng/kg so với cách nay hơn một tháng. Tại TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang... sầu riêng hạt lép Monthong loại 1 được nhà vườn bán với giá 70.000-75.000 đồng/kg, còn sầu riêng Monthong tuyển lựa có giá từ 80.000 đồng/kg trở lên, tăng gấp ba lần so với tháng cuối năm 2021. Còn sầu riêng hạt lép Ri 6 đang được bán xô ở mức 65.000-70.000 đồng/kg, còn hàng loại 1 có giá lên đến 75.000 đồng/kg.

Trên chợ mạng, giá sầu riêng vẫn giữ ở mức cao. Cụ thể, giá quả sầu riêng Thái Monthong là 120.000 đồng/kg, sầu riêng Bến Tre giá 125.000 đồng/kg, sầu riêng Thái và Ri 6 là 370.000 đồng/kg. Tiểu thương và doanh nghiệp kinh doanh trái cây dự báo, giá sầu riêng có khả năng còn tăng và duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Giá lợn hơi tiếp tục giảm

Người chăn nuôi đã không đạt được kỳ vọng giá lợn chạm tới ngưỡng 60.000 đồng/kg. Đúng ngày Rằm tháng Giêng (ngày 15/2), giá lợn hơi quay đầu giảm, mức giảm mạnh nhất là 2.000 đồng/kg, một số tỉnh giảm 1.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Hà Nội chỉ còn 57.000 đồng/kg, tại Hưng Yên còn 58.000 đồng/kg. Ở mức giá dưới 58.000 đồng/kg, người chăn nuôi hầu như không có lãi.