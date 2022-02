Tom Hanks khác lạ khi vào vai quản lý huyền thoại Elvis Presley

Sau khi vươn đến tầm ngôi sao, cuộc sống của Elvis xoay quanh âm nhạc, truyền thông, paparazzi, những buổi tiệc sôi động và ánh đèn flash sáng chói. Cuộc đời hào nhoáng của Elvis với tư cách một nghệ sĩ, hay một người nổi tiếng, đều có gắn bó mật thiết với Tom Parker và giai đoạn mà họ đang sống: thập niên 1960 khi văn hóa đại chúng phát triển vượt bậc trong bối cảnh xã hội rối ren.

Màu phim và âm nhạc có thể coi là những điểm nhấn quan trọng trong đoạn trailer 3 phút của Elvis. Đây là điều khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng bởi gia sản âm nhạc là Elvis Presley để lại có thể coi là vô giá, với những Love Me Tender hay Can’t Help Falling In Love đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, diễn xuất của Austin Butler trong vai huyền thoại âm nhạc cũng rất ấn tượng bên cạnh tài tử Tom Hanks.