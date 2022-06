Tóm gọn kẻ nổ súng hòng "giải cứu" người tình

Ngay khi nhận thông tin của Công an xã Thanh Giang, Trưởng Công an huyện Thanh Miện đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cùng với việc ghi lời khai của các nhân chứng, các mũi công tác của Công an huyện Thanh Miện đã chia thành nhiều ngả, lần theo tung tích của đối tượng nghi vấn.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn xã Thanh Giang và xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện. Ngày 29/6, tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tân Thành về tội “gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác của đối tượng.

Mở rộng diện rà soát, khoảng 9h45’ cùng ngày, tổ công tác của Công an huyện Thanh Miện phát hiện 2 đối tượng nghi vấn, điều khiển xe mô tô di chuyển trên tuyến đường đê thuộc địa phận thôn An Phong, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện. “Có tật giật mình”, 2 đối tượng trên vội tăng tốc độ, tìm cách rời khỏi sự truy đuổi của trinh sát. Nhận định đây là đối tượng nghi vấn, các trinh sát quyết tâm truy đuổi. Đối tượng liều lĩnh phóng xe với tốc độ cao nên các trinh sát vừa phải tính toán đảm bảo an toàn cho lực lượng bắt giữ; đồng thời giữ an toàn cho đối tượng.

Quá trình truy đuổi, tổ công tác đã dần rút ngắn khoảng cách, áp sát rồi quật ngã các đối tượng. Ngay lúc này, đối tượng ngồi phía sau bất ngờ rút ra một vật giống súng đe dọa tổ công tác và nổ súng. Sau 2 tiếng súng chát chúa vang lên, đối tượng ngồi phía sau nhanh chóng bỏ chạy. Đối tượng còn lại bị trinh sát khống chế, đưa về Cơ quan Công an làm việc. Quá trình làm việc, đối tượng khai nhận tên là Phạm Việt Thái (SN 2002); đối tượng bỏ chạy là Nguyễn Tân Thành (SN 1984, cùng trú tại thôn Ngõ Mưa, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc, phối hợp với Công an huyện Thanh Miện truy bắt đối tượng còn lại. Trong khi một tổ công tác đấu tranh với Thái thì một tổ công tác khác của Công an huyện Thanh Miện phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đã tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng Thành.