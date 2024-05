Tom Cruise cởi trần tắm biển giữa lúc con gái bỏ họ cha

Qua những hình ảnh do paparazzi chụp được có thể thấy trạng thái tinh thần của Tom tốt, nụ cười thường trực trên môi, dường như không bị ảnh hưởng bởi tin tức con gái Suri bỏ họ cha.



Tom Cruise vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ bất chấp ồn ào bị con gái hắt hủi. Ảnh: SplashNews.com.

Trước đó, Hello Magazine đưa tin Suri đã quyết định bỏ họ Cruise ra khỏi tên sau khi tròn 18 tuổi vào ngày 18/4. Khi tham gia vở kịch Head Over Heels ở New York vào đầu tháng 5, “tiểu công chúa Hollywood” một thời được liệt kê trong danh sách diễn viên với tên là Suri Noelle. Suri dùng tên đệm của mẹ (Katie Holmes có tên thật là Kate Noelle Holmes) thay cho họ của cha. Chưa rõ đây là tên chính thức hiện tại của Suri hay chỉ là nghệ danh. Tuy nhiên, động thái bỏ họ Cruise sau 18 năm gắn bó cho thấy tình cảm của Suri với cha bị xóa nhòa bởi thời gian và khoảng cách. Tom không gặp con gái ruột duy nhất kể từ khi ly hôn Katie vào năm 2012.