Tôi trở thành 'Thánh đồ' Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Một buổi chiều đầu tháng 4/2023, tại Hà Nội, trong vai một người có công việc tự do, thích ngồi một mình trong quán cà phê sách, nữ phóng viên trong nhóm chúng tôi làm quen được với một nữ “Thánh đồ” 9x xinh xắn, đang tìm kiếm những người có xu hướng sống nội tâm để truyền bá thứ tài liệu gọi là Kinh Thánh, dần chiêu dụ họ thành “Thánh đồ” của Hội Thánh. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện kéo dài 2 giờ đồng hồ với các nội dung thế giới tâm linh, khoa học và đặc biệt là cuốn bí kíp vạn năng trong đời sống được gọi là Kinh Thánh.

Sau khi một chấp sự là “Đấng tiên tri” đọc những lời kinh, 10 gáo nước dội xuống đầu, lắng nghe những lời cầu nguyện của chấp sự trong “sào huyệt” của tà đạo, nữ phóng viên VTC News thành “Thánh đồ” Hội Thánh Đức Chúa Trời. Những ngày sau đó, phóng viên tiếp tục tham gia lễ Vượt qua, lễ thờ phượng Sabat thứ Bảy theo chỉ dẫn của người có chức vụ trong tà đạo này.

Thông qua quá trình nhập vai, thực hành các nghi lễ cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, chúng tôi khẳng định đây là một tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động suốt nhiều năm qua giữa lòng Hà Nội.

Sau gần 6 tháng vào cuộc, ngày 20/5/2023, nhóm PV VTC News phối hợp với Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, UBND quận Hà Đông, UBND phường Dương Nội, Công an phường Dương Nội kiểm tra hành chính, bắt quả tang nhóm nữ “Thánh đồ” đang hoạt động tôn giáo trái phép mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 20/5, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất căn phòng tầng 6 một khách sạn trên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có 5 nữ giới đang sinh hoạt tôn giáo trái phép, trùm khăn kín đầu. Màn hình máy tính hiển thị tài liệu tuyên truyền trái phép về tôn giáo. Trên mặt bàn là tiền dâng lễ và một số vật dụng khác. Lực lượng chức năng lập biên bản, yêu cầu những người này về trụ sở Công an phường Dương Nội lấy lời khai, viết bản tường trình sự việc, làm cơ sở để xử lý.

Đây là kết quả bước đầu sau 6 tháng nhóm phóng viên VTC News vào cuộc xác minh, thâm nhập nhóm tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động ở nhiều địa điểm ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Một cán bộ công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, sau thời điểm năm 2018, báo chí vào cuộc phanh phui, tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời có lắng xuống. Nhưng khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các hội nhóm này chuyển sang hoạt động trái phép bằng cách liên lạc, hội họp, chia sẻ với nhau qua các nền tảng trên không gian mạng, càng làm khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Những kẻ này dùng nhiều thủ đoạn nhằm dụ dỗ, lôi kéo, đe dọa, khủng bố tinh thần đối tượng mà họ nhắm đến. Thực chất là để tiền bạc của các “Thánh đồ” cống nạp qua hình thức dâng lễ chảy vào túi những kẻ có chức vụ, tự phong là “Đấng tiên tri”.