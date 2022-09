Tội phạm ra tay ngày càng tàn ác, làm sao để ngăn chặn?

Liều lĩnh, manh động và tàn ác

Nghi phạm Phạm Văn Minh (SN 1983, trú ở Cẩm Long, Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa) vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi sát hại tình địch là anh Trần Văn H. (SN 1976, ở Hiệp Hoà, Bắc Giang).

Minh đã có vợ con, từ quê ra làm công nhân ở TP Từ Sơn, thuê nhà của chị Nguyễn Thị P. và có quan hệ tình cảm với chị này từ đầu năm 2020 đến nay.

Gần đây, Minh phát hiện chị P. có quan hệ với anh H. nên nảy sinh ghen tuông.

Nghi phạm đã rình để nắm bắt quy luật sinh hoạt của anh H. và ra tay khi nạn nhân đi mua ăn sáng để đi làm vào rạng sáng 19/9.

Dư luận TP.HCM cũng đang xôn xao với vụ việc, người đàn ông giết người yêu rồi chở xác đến trụ sở công an đầu thú.

Nghi can Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7) cùng tang vật, vật chứng đã được Công an TP.HCM chuyển giao cho Công an tỉnh Trà Vinh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.