Tội phạm mua bán vũ khí trái phép ngày càng tinh vi

Đồng thời, để phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn các vụ việc, Công an TP Đà Nẵng đẩy nhanh đầu tư, triển khai các dự án hiện đại hóa Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố, kết hợp hệ thống camera, phần mềm thông minh để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Cùng quan điểm về việc này, đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận định, thời gian qua, tình hình buôn bán vũ khí trên không gian mạng diễn ra một cách thường xuyên và diễn biến ngày một tinh vi, phức tạp. Tình hình tội phạm sử dụng vũ khí để gây án diễn ra ngày một nhiều.

Trước tình hình đó, vị này khẳng định, thời gian tới, công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo Bộ Công an, UBND tỉnh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các quy định liên quan phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ bưu chính, dịch vụ vận chuyển hàng hoá để hướng dẫn, chế tạo, sử dụng, mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; tập trung đẩy mạnh thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn tồn đọng ngoài xã hội…

Ngoài ra, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, điều tra lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an các đơn vị chủ động nắm chắc địa bàn, quyết liệt thu thập thông tin, củng cố tài liệu xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm…

“Chúng tôi đề nghị người dân sát cánh, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là nâng cao ý thức tự nguyện giao nộp cũng như tố giác đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khoẻ cho chính mình và mọi người”, đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nói.