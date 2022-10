Tội phạm mạng tiếp tục nhắm đến những người làm việc từ xa tại Đông Nam Á

Trong khi bảo mật doanh nghiệp và vành đai vẫn quan trọng, sự chuyển đổi hàng loạt sang mô hình làm việc từ xa hoặc kết hợp đã cho thấy rõ ràng rằng ngay cả những biện pháp bảo mật doanh nghiệp tốt nhất cũng không thể bù đắp cho sự thiếu nhận thức của người dùng. Đặc biệt là khi 60% công ty cho phép nhân viên sử dụng thiết bị riêng để làm việc, các doanh nghiệp phải đào tạo nhân viên của họ các phương pháp tốt nhất về an ninh mạng để họ nhận thức được rủi ro và hiểu cách làm việc an toàn với các tài nguyên của công ty.

Kaspersky lưu ý rằng tội phạm mạng khai thác các xu hướng gần đây, cũng như lợi dụng môi trường làm việc từ xa và kết hợp để nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp. Các cuộc tấn công brute force vào RDP không mới, nhưng chưa bao giờ có nhiều nhân viên sử dụng các giao thức này như hiện tại. Đó có thể là lý do tại sao họ tiếp tục là tâm điểm chính của những kẻ tấn công ở Đông Nam Á.

Việc đào tạo về đảm bảo hệ thống mạng an toàn cũng phải đi kèm với những thay đổi trong quản trị CNTT. Đội ngũ CNTT cần hỗ trợ thêm cho nhân viên, đảm bảo các bản cập nhật được thực hiện đúng lúc và các vấn đề về kết nối từ xa được khắc phục kịp thời.

Đối với nhiều doanh nghiệp, làm việc từ xa không phải là giải pháp tạm thời. Nhiều người đã thông báo rằng, ngay cả sau khi đại dịch lắng xuống, các lựa chọn làm việc tại nhà và kết hợp sẽ là mô hình cố định lâu dài cho nhân viên.

“Trong tương lai, các doanh nghiệp cần phải suy nghĩ lại về cách tổ chức mạng lưới doanh nghiệp của họ. Khi tất cả các thiết bị không được đặt trong cùng một văn phòng và không được kết nối với mạng công ty, sự điều chỉnh là cần thiết để đảm bảo các thiết bị đầu cuối luôn an toàn và tài nguyên của công ty được bảo vệ. Tội phạm mạng sẽ luôn sẵn sàng lợi dụng các sự kiện gây rối hiện nay. May mắn thay, việc duy trì sự bảo vệ trước một loạt các rủi ro không gian mạng không yêu cầu bất kỳ công nghệ hoặc kỹ năng lập trình nâng cao nào. Nó chỉ yêu cầu một chút kiến thức về các quy tắc an toàn mạng cơ bản”, ông Yeo cho biết thêm.