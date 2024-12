Tội phạm lừa đảo, tống tiền bằng hình ảnh ‘nhạy cảm’ đã xuất hiện ở Khánh Hòa

Tội phạm lừa đảo, tống tiền bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video “nhạy cảm” đã xuất hiện tại Khánh Hòa, đe dọa nạn nhân ở nhiều nơi. Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có cảnh báo cán bộ, công chức phòng ngừa. Khách sạn tại đường Nguyễn Tất Thành, khu Hòn Rớ, TP Nha Trang vào năm 2019 có nhóm người nước ngoài thuê trọ, dùng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo, bị Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá tối 19-4-2019 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN Theo công văn cảnh báo về tội phạm vừa gởi các cơ quan lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh này cho biết vừa qua tội phạm lừa đảo, tống tiền với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Thủ đoạn của tội phạm là dùng công nghệ cao cắt ghép khuôn mặt của những người có địa vị, uy tín, điều kiện kinh tế trong xã hội vào các hình ảnh, video "nhạy cảm" để đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lừa đảo, tống tiền tìm kiếm hình ảnh của nạn nhân từ nhiều nguồn khác nhau như qua Zalo, Facebook, các bài báo, video phỏng vấn, hình ảnh công khai… Sau đó bọn chúng sử dụng các phần mềm để cắt ghép, chỉnh sửa khuôn mặt của nạn nhân vào các video, hình ảnh "nhạy cảm" (thường là các hình ảnh có nội dung quan hệ tình dục tại các nhà nghỉ, khách sạn…) rồi giả danh nhắn tin thông báo hoặc qua các bưu cục gởi thư, kèm hình ảnh, clip đã cắt ghép để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, các đối tượng phạm tội bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài (Trung Quốc) không chỉ hướng đến nạn nhân cư trú trên địa bàn tỉnh mà còn có các nạn nhân khác trên toàn quốc (Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh…). Hiện nay Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục đấu tranh, triệt phá đối với bọn tội phạm đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh như đã nêu. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu của những kẻ lừa đảo, tống tiền Theo nhận định của Công an tỉnh Khánh Hòa, trong thời điểm chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, thủ đoạn phạm tội như trên sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, Công an tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức và người thân trong gia đình nắm rõ thủ đoạn, hình thức lừa đảo đó để chủ động phòng ngừa, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo. Trường hợp bị gởi tin nhắn, hình ảnh đe dọa… thì cần báo ngay cho cơ quan công an để được tư vấn, hỗ trợ, phối hợp xử lý.