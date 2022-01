Tội phạm ấu dâm ám ảnh nhất xứ Hàn sống chật vật, bị tẩy chay sau khi ra tù

Jo Doo Soon gây ra thảm án ấu dâm chấn động Hàn Quốc vào tháng 12/2008. Khi đó, Jo Doo Soon 57 tuổi và trong tình trạng say rượu đã có hành vi cưỡng hiếp dã man một cô bé 8 tuổi, Na Young, đang trên đường đến trường ở phía Tây Nam Seoul, Hàn Quốc.

Không chỉ thực hiện hành vi đồi bại nhiều lần với nạn nhân, Joo Doo Soon còn gây tổn thương về thể xác và tinh thần của bé gái, khiến cô bé hỏng 80% ruột già, cơ quan sinh dục bị tổn thương và nhiễm trùng nghiêm trọng. Cô bé 8 tuổi khi đó đã sống sót nhưng phải đeo hậu môn giả bên ngoài suốt đời và hoàn toàn mất khả năng làm mẹ.

Jo Doo Soon là tội phạm ấu dâm ám ảnh nhất Hàn Quốc (Ảnh: Korea Times).

Na Young cũng bị trầm cảm và stress sau vụ tấn công. Một năm sau vụ hành hung, sau khi được điều trị tâm thần, cô được cho là đã hồi phục 70%. Cô cũng nhận được 13 triệu won tiền bồi thường vì tòa án vi phạm chính sách phỏng vấn đối với nạn nhân bị tấn công tình dục.

Cơn ác mộng đó đã đeo đuổi nạn nhân và gia đình nạn nhân nhiều năm sau này. Năm 2020, theo lời kể từ cha của Na Young, cô chỉ dám xem phim hoạt hình và tránh hoàn toàn tin tức để tránh hoàn toàn vụ việc liên quan đến tấn công tình dục.

Năm 2021, cha của nạn nhân Na Young khiến nhiều người rơi nước mắt khi chia sẻ: "Con gái tôi giờ vẫn phải mặc bỉm khi ở nhà. Con bé phải mang theo bỉm trong túi khi đi dài ngày. Mọi người có lẽ không hiểu được cảm giác của vợ chồng chúng tôi đâu. Tôi đã sống với cảm giác bất lực vì không thể bảo vệ con gái nhỏ của mình".

"Con gái tôi giống hệt như một zombie không có cảm xúc và linh hồn mà các bạn thấy trên màn ảnh. Con bé sống với sự trống rỗng suốt thời gian dài. Con bé phải tiến hành trị liệu hai lần một tuần suốt 4 năm ròng tới khi tốt nghiệp cấp hai", bố của nạn nhân kể lại.