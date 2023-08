Tôi muốn hoãn cưới chỉ vì một câu nói của người yêu (ảnh minh họa)

Do đám cưới đã gần kề, hai gia đình đang lên kế hoạch cho đám cưới. Vì thế, giữa chúng tôi có nhiều bất đồng quan điểm. Người yêu tôi muốn mua một chiếc váy cưới, giá lên đến 30 triệu. Cô ấy không muốn thuê váy cưới mà muốn một chiếc váy được đặt may riêng vì cho rằng đây là dịp đặc biệt cả đời người mới có một lần. Chưa hết, cô ấy cũng muốn làm đám cưới thật to, muốn tôi thuê hẳn Maybach đến rước dâu.