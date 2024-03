Tôi mãi mới mua được nhà 2 tỷ đồng, mẹ chồng lại liên tục chê điểm này

Mẹ chồng tôi còn bảo, dù mới ở với vợ chồng tôi được vài tháng, bà đã thấy yếu hẳn đi. Bà thường xuyên đau đầu, mỏi mệt, ngủ đêm bất an. Nguyên nhân chắc chắn là do năng lượng trong nhà không tốt. Chuyện tôi khó có con lần này, theo bà cũng là do lỗi phong thủy của căn nhà mà ra.

Không chỉ có thế, mẹ chồng còn chỉ ra rằng, phía Tây Nam có vùng đọng nước nên mối quan hệ các thành viên trong nhà sẽ thường bất hòa, lục đục. Về hướng Tây Nam nhà tôi đúng là có một cái hồ. Nhưng nếu suy nghĩ như thế, nhiều nhà xung quanh nhà tôi cũng dễ gặp bất hòa hay sao?

Mẹ chồng tôi trách chúng tôi mua nhà không hỏi ý kiến người lớn, việc hệ trọng như vậy mà tự quyết. Sau đó bà bảo, đằng nào nhà cũng đã mua rồi. Hai vợ chồng không sẵn tiền để đổi nhà, vậy nên hai vợ chồng cần mời thầy cao tay về cúng lễ, dán bùa bình an trong nhà.

Bà cũng gợi ý một vị thầy cao tay ở quê mà theo bà, tiền lo đàn tràng cúng lễ và cảm ơn thầy cũng lên đến hơn 50 triệu đồng. Tôi nghe mẹ chồng nói thì vừa buồn lòng, vừa hoang mang.

Theo Dân Trí