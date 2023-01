TÔI LÊN TIẾNG: Tạt xăng, châm lửa đốt người - quá kinh khủng!

Hay hồi tháng 8-2020, Nguyễn Thị Mộng Thơ (quê Vĩnh Long) rủ thêm đồng phạm tới một nhà ở quận 8, TP HCM mai phục, đánh đập, cắt tóc tình địch…

Vụ ở Huế, công an khởi tố 7 bị can với các tội "Làm nhục người khác" và "Cố ý gây thương tích". Vụ ở TP HCM, công an khởi tố tội "Làm nhục người khác" với Thơ cùng đồng phạm… Như vậy, những kẻ tấn công đồng loại xuất phát từ cơn cuồng ghen đã trả giá. Đó là lẽ đương nhiên của luật pháp và đạo lý.

Quay trở vụ việc tạt xăng, châm lửa vào tình địch ở Quảng Nam, khoảng thời gian gây án quá ngắn ấy chắc chắn sẽ mang lại hệ lụy rất dài cho không chỉ sự đau đớn của người bị tấn công, cái giá thích đáng cho hung thủ mà còn khiến xã hội bị ám ảnh bởi tính chất man rợ của hành vi kẻ thủ ác gây nên. Đó cũng là vụ việc gây bất bình, phẫn nộ rất cao thời gian gần đây.