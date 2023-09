Tôi khốn khổ vì phải sống chung với cậu em chồng nghiện cờ bạc

Thế nhưng, chú ấy lại không biết điều, thường than thân trách phận, kêu mình không may mắn bằng anh trai. Chú ấy tin rằng chỉ có cờ bạc mới may mắn gỡ được, và biết đâu, nhờ thắng một ván bạc, chú ấy có thể đổi đời. Đỉnh điểm cuối năm ngoái, em chồng đã vay tiền tín dụng đen để cá độ bóng đá. Nợ của chú ấy lên tới gần 1 tỷ đồng, khiến bố chồng phải bán nhà dưới quê để trả nợ cho chú ấy.

Sau khi bán, bố chồng gọi chúng tôi về họp gia đình và mong muốn chúng tôi thông cảm. Bố chồng bày tỏ ý định muốn lên thành phố sống với chúng tôi. Chúng tôi đành đồng ý. Căn phòng chung cư 2 phòng ngủ của vợ chồng tôi phải chứa tới 6 ngưởi, gồm vợ chồng tôi, bố chồng, em chồng và con tôi. Một phòng cho con tôi dành cho bố chồng và em chồng. Ba người nhà tôi chen chúc trong một căn nhà.