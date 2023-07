Tôi bị ung thư, con riêng của chồng đưa 50 triệu cùng câu nói khiến tôi mắt ướt nhòe

Thời gian đầu cũng khó khăn vì vợ chồng đều làm nông. Sau đó, chồng tôi làm thợ xây, đi công trình xa để kiếm thêm tiền. Tôi ở nhà, nuôi bé An như con đẻ của mình. Tôi cũng từng có thai nhưng không may mắn, con không ở được với chúng tôi mà rời đi khi thai mới được 3 tháng. Nếu không có bé An, chắc tôi đã không thể vượt qua khủng hoảng trong thời gian ấy.