Tôi bảo mẹ chồng: "Con biếu mẹ 500 triệu để đi du lịch, bao giờ tiêu hết thì về"

Tôi kinh doanh, khá bận bịu vì đông khách, thu nhập trung bình mỗi tháng trên trăm triệu. Tôi thừa nhận mình ít có thời gian dành cho gia đình, tôi đã thuê một cô giúp việc chuyên lo chuyện dọn dẹp nhà cửa và cơm nước. Vợ chồng con cái chúng tôi cũng sáng đi làm đi học từ sớm đến tối muộn mới về. Chỉ có mẹ chồng tôi ở nhà với cô giúp việc.

Bà là người rất tốt bụng nhưng lại hay nói to và làm quá mọi việc. Ví dụ khi người giúp việc lau nền nhà còn ướt là bà sẽ bù lu bù loa lên là: "Ướt thế này thì bọn trẻ con đi vào ngã đập đầu chảy máu thì làm sao?". Bà không bao giờ nhắc nhở người ta nhẹ nhàng, mà chỉ nhìn vào mặt tiêu cực rồi nói oang oang khiến cô giúp việc nhiều phen than thở với tôi là mệt mỏi. Những lần như thế, tôi lại an ủi bằng cách thưởng thêm 1-2 triệu vào lương tháng cho cô ấy.