Tội ác man rợ do 'ngáo đá': Làm sao ngăn chặn?

Cùng ngày, tại quận 12, TP.HCM, một vụ án kinh hoàng xảy ra. Người phụ nữ tên N (56 tuổi), bị chém thân xác không còn nguyên vẹn. Kẻ gây án là V, con ruột bà N. V có biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá. V dùng hung khí tấn công những người tới can và cố thủ trong nhà.

Cụ thể vào chiều 30/3, Đội cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang đã khống chế, bắt giữ nam thanh niên nghiện ma túy, có biểu hiện "ngáo đá" đã dùng hung khí đâm cha ruột của mình trọng thương.

Trung tá Phạm Quân, Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận định: Tội phạm ma túy nói chung hay tội phạm do liên quan đến ma túy đá nói riêng từ trước đến nay vẫn luôn được xác định là hết sức nguy hiểm và phức tạp. Ranh giới từ người nghiện ma túy trở thành tội phạm là hết sức mong manh. Có thể do vô tình hoặc cố ý, những người nghiện trở thành kẻ giết người man rợ trong khi "phê thuốc".

Một điểm chung trong khá nhiều vụ thảm án liên quan đến người nghiện ma túy “đá”: nạn nhân chính là người thân, những người gần gũi với hung thủ. Bởi vậy, dư luận đặt câu hỏi: Vì sao những người sử dụng ma túy đá lại có thể gây ra những tội ác man rợ như vậy? Phải chăng công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng đang bị buông lỏng hay sự thờ ơ của gia đình trước những biểu hiện không bình thường của người nghiện khiến họ dễ dàng gây tội ác?

Theo phân tích của Trung tá Phạm Quân, người sử dụng ma túy, đá đặc biệt dùng trong thời gian dài, với tần suất, liều lượng cao, dùng đa dạng nhiều loại ma túy khác nhau, do thói quen sinh hoạt…có thể dẫn đến bị ngáo đá. Đó là chứng rối loạn loạn thần cấp dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức dẫn đến các hành vi gây nguy hiểm cho bản thân người sử dụng và cả những người xung quanh. Lúc này bất kể người thân hay người lạ, nếu la mắng hoặc có sự kích động nào đó đều bị người "ngáo đá" xem là đối thủ luôn tìm cách hãm hại mình nên thường co lại tìm cách đề phòng và nếu tạo ra kích động lớn hơn thì đối tượng "ngáo đá" sẵn sàng tấn công đối phương cho đến chết.

Luật phòng chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong công tác lập hồ sơ quản lý sử dụng trái phép chất ma túy có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022, có nhiều quy định, biểu mẫu mới, nên theo ông Quân, điều này dẫn đến nhiều lúng túng trong công tác tổ chức thực hiện. Công tác lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy chưa được thực hiện kịp thời.