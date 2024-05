Tội ác anh trai Yuri (SNSD) trong bê bối Burning Sun: Tung hê cảnh cưỡng bức phụ nữ, thủ đoạn 'thoát xác' sau thụ án tù

Đến tháng 11/2019, Kwon Hyuk Jun bị kết tội tham gia tấn công tình dục và hoạt động trong nhóm chat trái phép. Bản án được 10 năm bất ngờ được rút xuống còn 4 năm tù giam. Kwon Hyuk Jun kháng cáo lên Tòa án tối cao Seoul nhưng bị từ chối và thụ án tù 4 năm như cũ. Hiện tại anh trai Yuri đang ngồi tù và sẽ được trả tự do sau 4 tháng nữa.



Kwon Hyuk Jun chịu án 4 năm tù giam và sẽ ra tù trong 4 tháng tới.

Năm 2019, Kwon Hyuk Jun đổi tên hợp pháp thành Kwon Yeon Oh. Đây được xem như 1 động thái để anh trai Yuri "thoát xác", làm lại cuộc đời. Việc Kwon Hyuk Jun chịu bản án quá ngắn ngủi cùng với hành động mai danh ẩn tích khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Danh tiếng Yuri cũng bị ảnh hưởng không ít vì tội ác của anh trai.



Anh trai Yuri có động thái đổi tên để "thoát xác" sau bê bối Burning Sun.

Trước khi tuyên án, Kwon Hyuk Jun được biết đến là anh trai của mỹ nhân Yuri (SNSD). Kwon Hyuk Jun là nhân viên văn phòng và từng có ước mơ trở thành ca sĩ. Mặc dù không phải người nổi tiếng nhưng anh trai Yuri từng tham gia chương trình I Can See Your Voice.

Ở thời điểm đó, người đàn ông này nhận được nhiều thiện cảm của công chúng. Chẳng ai ngờ rằng sau vẻ ngoài hiền lành lại là 1 con ác quỷ cùng hội cùng thuyền với Seungri, gây nên nhiều tội ác khó dung thứ.



Anh trai Yuri từng tham gia chương trình I Can See Your Voice.

Theo Người đưa tin