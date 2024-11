Tối 23-11, nơi nào mua vào vàng miếng SJC giá cao nhất?

Giá vàng gần như đi lên theo đường thẳng trên thị trường quốc tế, giúp giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn 99,99 duy trì mốc cao chót vót. Tối 23-11, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa tuần giao dịch ở mức 2.716 USD/ounce, tăng gần 50 USD/ounce so với phiên trước (tương đương mức tăng 1,5 triệu đồng/lượng). Đây là mức tăng rất mạnh trong một phiên của giá vàng, đánh dấu một tuần tăng liên tiếp. Đáng chú ý, giá vàng thế giới gần như đi lên theo đường thẳng, gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư. Ngay cả vùng 2.700 USD/ounce, rất nhiều ý kiến cho rằng giá vàng sẽ điều chỉnh giảm trở lại vì đã đi lên mạnh mẽ, nhưng kim loại quý vẫn đóng cửa tuần giao dịch ở mức cao nhất tới 3,8% so với tuần trước. Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn tiếp tục duy trì mốc cao. Cuối ngày, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 85 triệu đồng/lượng, bán ra 87 triệu đồng/lượng, ổn định so với buổi sáng sau khi tăng thêm nửa triệu đồng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn tăng tiếp vào cuối tuần Trong diễn biến đáng chú ý, giá vàng miếng SJC có sự cách biệt giữa các doanh nghiệp, ngân hàng. Công ty Mi Hồng mua vào vàng miếng SJC 85,8 triệu đồng/lượng, trong khi Ngân hàng Á Châu (ACB) nâng giá mua vào vàng miếng lên tới 86 triệu đồng/lượng, chiều bán ra 87 triệu đồng/lượng. Eximbank mua vào vàng miếng SJC 85,5 triệu đồng/lượng; Sacombank mua vào 85 triệu đồng/lượng… Chiều bán ra bằng với ACB và Công ty SJC là 87 triệu đồng/lượng. Như vậy, ACB là ngân hàng có giá mua vào vàng miếng SJC cao nhất thị trường đến thời điểm hiện tại. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng duy trì mốc cao chót vót. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 99,99 mua vào 85 triệu đồng/lượng, bán ra 86,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn bán ra cao nhất tại Công ty PNJ ở mức 86,8 triệu đồng/lượng, chiều mua vào 85,5 triệu đồng/lượng. Theo giới phân tích, giá vàng trong nước đi lên theo đà tăng mạnh của giá thế giới, nhu cầu mua vàng cũng cao hơn khi nhà đầu tư kỳ vọng kim loại quý sẽ tăng tiếp. Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh của giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn từng lập hồi cuối tháng 10, giá vàng vẫn đang thấp hơn khoảng 3-3,5 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 83,5 triệu đồng/lượng.