Tối 19/11, các chùa đồng loạt đổ chuông tưởng nhớ người mất vì Covid-19

Your browser does not support the audio element.

Thời gian qua, nhất là khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát do biến chủng Delta lây nhiễm diện rộng ở nhiều tỉnh, thành phố, hơn 20.000 người dân và cán bộ, chiến sỹ cả nước đã tử vong, hy sinh. Đây là tổn thất và mất mát vô cùng to lớn.