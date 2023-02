Tóc Tiên và tlinh hoá thần Cupid cực chất trong MV ‘Like This Like That’

Xem MV Like This Like That:

Tối 19/2, Tóc Tiên ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong năm 2023 - MV Like This Like That, kết hợp cùng dàn nghệ sĩ gen Z: nữ rapper tlinh và bộ đôi nhà sản xuất CHARLES. - Kim Chi Sun.

2 nữ nghệ sĩ hoá thân thành những vị thần Cupid tinh nghịch, với nhiệm vụ dõi theo chuyện tình của một cặp đôi “trái dấu”: Trong khi cô gái (Kim Chi Sun) rất cá tính, mạnh mẽ và thích xem… boxing thì bạn trai (CHARLES.) lại hướng về gia đình, yêu thích những gì nhẹ nhàng và thường xem phim Hàn Quốc. Sự khác biệt về tính cách và thiếu chút đồng cảm giữa cả 2 đã dẫn đến những cuộc cãi vã.