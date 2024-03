Tóc Tiên sánh vai, đọ sắc cùng Lisa (BlackPink)

Trong một video chia sẻ với truyền thông, Tóc Tiên không tiếc lời khen ngợi đi nhắc về Lisa. "Mọi người ơi, Lisa là người ngọt ngào nhất đêm nay. Vì Lisa có bảo vệ bạn ấy rất chặt nhưng chỉ cần hỏi là bạn ấy sẵn sàng chụp hình, bạn ấy sẽ kiểu "Let's go! Let's do it!". Đó chính là Lisa! Quá dễ thương luôn. Tiên nói thiệt là Tiên vẫn còn nổi da gà với khoảnh khắc đó", giọng ca 906090 phấn khích nói.

Video Tóc Tiên khen Lisa dễ thương. (Video: FB).