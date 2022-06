Tóc Tiên 'nuốt lệ' chứng kiến Hoàng Touliver bật 'nóc nhà' tanh tách

Để trả lời, Tóc Tiên tiếp tục hé lộ clip hỏi chồng: "Anh làm nhạc 200 triệu thật hả? Cái vụ mà em hỏi anh làm nhạc đó?". Ngay lập tức, nam producer từ chối với lý do đang... bận sửa nhà khiến Tóc Tiên "chán chả buồn nói".

Chưa dừng lại, nữ ca sĩ vẫn làm nũng và yêu cầu Touliver chia sẻ ca khúc mới của cô trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, Touliver liền phản dame: "Xem thái độ như nào đã".

Điều này khiến Tóc Tiên sửng sốt: "Bây giờ anh tính tiền với em luôn đúng không"? Nhanh chóng, Touliver đáp: "Đúng rồi", và kèm theo đó là thái độ không quan tâm thêm.