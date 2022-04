Tóc Tiên khóc khi 2NE1 bất ngờ tái hợp tại Coachella

Thế nên khi 4 mảnh ghép của 2NE1 hiện diện đầy đủ, các Blackjack đã vỡ òa trong sự vui mừng và xúc động. Sau khi trình diễn solo, CL đã lui vào trong và lát sau cùng Dara, Park Bom và Minzy lên sân khấu. 2NE1 chính thức tái hợp tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh, cùng biểu diễn bản hit đình đám I AM THE BEST.

Phần biểu diễn của 2NE1 tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh.



CL chia sẻ cô biết rất nhiều người muốn được nhìn thấy 2NE1 một lần nữa và bản thân cũng muốn được biểu diễn cùng với các thành viên, nên đã đề nghị 2NE1 tái hợp biểu diễn cho các fan tại Coachella.



Tạo hình của 2NE1 gợi nhớ về thời hoàng kim năm nào.



Dara diễn sung đến nỗi làm rơi một chiếc giày.



Mái tóc "cực chất" của Dara cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên khắp mạng xã hội.



Tóc Tiên cũng không khỏi vui mừng khi thấy 2NE1 tái hợp.