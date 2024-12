Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng 'sốc' khi thừa nhận mua giải Chị đẹp

Chị đẹp Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng không khỏi sốc vì pha "mỏ hỗn" xéo sắc mà cũng vô cùng đáng yêu. Tóc Tiên đang là chị đẹp có phong độ tốt nhất của "Chị đẹp đạp gió". Cô không chỉ có điểm hoa sóng cao mà liên tiếp trong các phần thi đồng đội, cá nhân, nữ ca sĩ cũng thường chiến thắng đối thủ. Xuyên suốt 10 tập, Tóc Tiên đang cho thấy phong độ tốt của mình. Cô đang là một trong những chị đẹp nhận được sự chú ý lớn của khán giả.

Tóc Tiên tại chương trình "Chị đẹp đạp gió 2024". (Ảnh: NSX). Trước đó, ở chương trình, nhiều khán giả đã đặt lên bàn cân so sánh giữa Tóc Tiên và Minh Hằng. Họ cho rằng, đây là 2 nhân tố nổi bật, có nhiều ưu điểm để đạt thành tích tốt nhất ở chương trình. Tuy nhiên, trước đó, cả hai đều cho rằng họ đến với cuộc thi với tâm thế thoải mái và không có sự mâu thuẫn, hơn thua ai tại "Chị đẹp đạp gió 2024". Tính đến thời điểm hiện tại, Tóc Tiên vẫn là chị đẹp bất bại sau các vòng Công diễn. Cô được dự đoán gần như chắc chắn có một suất trong đội hình ra mắt ở đêm chung kết của "Chị đẹp đạp gió 2024". Mới đây, MisThy đã đăng tải video trên kênh YouTube cá nhân với nội dung review đồ nghề bí mật của các chị đẹp trong Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Trong đó, cộng đồng mạng dành sự chú ý với phần review chiếc in-ear (tai nghe dành cho ca sĩ) được Tóc Tiên đặt hàng từ bên Mỹ trị giá hơn 2.000 USD (khoảng hơn 50 triệu VNĐ).

MisThy cùng Tóc Tiên review chiếc in-ear trị giá hơn 2.000 USD. Nữ ca sĩ cho biết cô không phân biệt được tai nghe trái-phải nên đã đặt làm riêng mỗi tai một màu để dễ dàng nhận biết. Đặc biệt, một chiếc in-ear của Tóc Tiên có màu sắc khá tương đồng với màu chủ đề của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió. Chính vì vậy, MisThy ngay lập tức khẳng định tin đồn Tóc Tiên chính là nhà tài trợ của chương trình là sự thật. Đáp lại lời của cô em, giọng ca Ngày Mai cũng "không vừa" khi không ngại ngần thừa nhận: "Đúng rồi. Chị mua giải mà em. Chị mua giải cùng chỗ với em đó".

Khi bị đặt nghi vấn là nhà tài trợ của chương trình, Tóc Tiên không ngại ngần thừa nhận: "Chị mua giải mà em". Lời chia sẻ của Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng không khỏi sốc vì pha "mỏ hỗn" xéo sắc mà cũng vô cùng đáng yêu. Dù lời của nữ ca sĩ chỉ là "đốp chát" hài hước với MisThy nhưng nhiều người cũng đặt kỳ vọng Tóc Tiên sẽ có giải tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024 và thậm chí là sẽ thành đoàn. Xuyên suốt Chị Đẹp mùa 2, Tóc Tiên là một trong những nữ nghệ sĩ luôn có màn thể hiện xuất sắc nhất qua từng vòng Công diễn. Không chỉ hoàn thành phần thi của mình một cách "out trình", Tóc Tiên còn thể hiện rõ cá tính, sự quyết đoán của một nhóm trưởng để dẫn dắt đội giành chiến thắng liên tiếp. Chính vì vậy, việc Tóc Tiên chắc suất có 1 "slot" trong nhóm nhạc bước ra từ Chị Đẹp Đạp Gió 2024 được cộng đồng mạng khẳng định sẽ chiếm tới 80%. Tuy nhiên, theo kết quả "chốt sổ" 2 hạng mục chắc chắn suất thành đoàn, Tóc Tiên bất ngờ bị trượt những "slot" đầu tiên để ra mắt nhóm nhạc hậu Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Cụ thể, Chị Đẹp chiến thắng ở hai hạng mục Chị Đẹp được yêu thích nhất và Đội trưởng được yêu thích nhất sẽ chắc chắn có màn ra mắt. Theo công bố cuối cùng, Minh Hằng và Ca nương Kiều Anh chính là 2 Chị Đẹp đầu tiên chắc suất vào nhóm nhạc. Minh Hằng đứng đầu hạng mục Chị Đẹp được yêu thích nhất với số % bình chọn áp đảo - 52,13%. Trong khi đó, Ca nương Kiều Anh chiến thắng bình chọn Đội Trưởng được yêu thích nhất với 53,17%.

Tóc Tiên được người hâm mộ tin rằng sẽ chắc suất thành đoàn tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Như vậy, hai vị trí ra mắt đầu tiên của nhóm nhạc thành đoàn thuộc Chị Đẹp Đạp Gió 2024 chính là Minh Hằng và ca nương Kiều Anh. Điều này cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi Tóc Tiên không nằm trong top những người đầu tiên được "gọi tên" khi có màn thể hiện xuất sắc xuyên suốt mùa 2. Dẫu vậy, đây chỉ là hạng mục do fan vote, những vị trí còn lại vẫn được khán giả tin rằng Tóc Tiên sẽ chắc suất có mặt trong nhóm nhạc cuối chương trình. Theo Người Đưa Tin