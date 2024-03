Tóc Tiên kể khoảnh khắc 'nổi da gà' khi đứng cạnh Lisa (Blackpink)

Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Khi Tiên chụp ảnh cùng Mingyu (SEVENTEEN), bạn ấy còn hỏi lại mình là "Oh, do you know me?" (Tạm dịch: Bạn có biết tôi sao?") và tôi đã trả lời là Việt Nam rất yêu mến bạn ấy" (cười).

Tóc Tiên và Mingyu (SEVENTEEN) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồi tháng 5/2023, Tóc Tiên cũng từng gây chú ý khi có màn đọ sắc "một chín một mười" với "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika tại một sự kiện thời trang.

Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, Tóc Tiên đã không ít lần có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với loạt sao quốc tế đình đám. Nữ ca sĩ từng được mời tham dự tiệc của David Beckham, chụp ảnh cùng Taylor Swift, là đại diện Việt Nam phỏng vấn các nghệ sĩ trong Kung Fu Panda 3: Jack Black, Mr. Dustin Hoffman, Lucy Liu, Kate Hudson…