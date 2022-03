Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh và 300 ngày đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để thành đả nữ

Sau khi tung ra đoạn teaser đầu tiên, Thanh Sói đã nhận được sự quan tâm lớn từ những khán giả yêu thích phim hành động Việt.

Không để khán giả chờ đợi, mới đây nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã tung ra đoạn video hậu trường, hé lộ thêm quá trình quay những phân đoạn đại cảnh ấn tượng, và chia sẻ về hành trình đi tìm thế hệ đả nữ kế cận mà cô đã ấp ủ suốt nhiều năm.

Video hé lộ đại cảnh hoành tráng của "Thanh Sói", khán giả choáng ngợp với màn đánh đấm tự thân của ba nữ diễn viên chính.

Với độ dài hơn 6 phút, video đã dẫn dắt khán giả đi qua một hành trình dài hơn 1 năm tập luyện không ngơi nghỉ của 3 cô gái. Họ đã đổ cả mồ hôi, máu và nước mắt để mang đến những thước phim hành động tự thân chân thực nhất mà không cần nhờ đến cascadeur.

Bộ ba đã trải qua những ngày tháng bị “dập” không thương tiếc trên phim trường, ngoài việc phải nhớ động tác, nhớ bài, phối hợp hành động với bạn diễn, họ còn phải làm quen và học cách sử dụng thành thạo những món vũ khí trong phim như dao, súng, gậy...

Nhưng cũng chính nhờ thời gian gắn bó trong phòng tập đã tạo nên mối dây gắn bó đặc biệt giữa 3 diễn viên, giúp họ hoá thân nhuần nhuyễn hơn vào nhân vật và dễ dàng phối hợp trong các màn đánh đấm.