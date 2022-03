Tóc rụng cả nắm sau Covid-19, bổ sung 5 thực phẩm 'rẻ mà có võ'

Hậu Covid-19, nhiều người than phiền gặp phải nhiều thay đổi như bị mất ngủ triền miên, cảm thấy khó thở, mệt mỏi, đau đầu, mất tập trung… đặc biệt bị rung tóc rất nhiều. Nguyên nhân được lý giải là do giai đoạn tăng trưởng tích cực của các nang lông (anagen) bịrút ngắn.

Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá trích và cá thu chứa nhiều axit béo omega-3 tốt cho sức khỏe. Cơ thể con người, nhất là những ai vừa thoát kiếp F0 không thể tạo ra những chất béo lành mạnh này nên cần được cung cấp từ thực phẩm hoặc chất bổ sung.

Nhờ chứa hàm lượng protein dồi dào, omega-3 trong các loại cá béo có thể giúp giảm rụng tóc hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của tóc. Omega-3 cũng giúp ngăn ngừa da đầu khô, ngứa, bong tróc và đẩy lùi rụng tóc.

2. Ổi

Rẻ hơn rất nhiều so với các loại cá béo, đó là: Ổi. Đây là loại trái cây phổ biến chứa nhiều dinh dưỡng và vitamin C.

Vitamin C tham gia giúp sản sinh collagen và chất dầu bảo vệ tóc. Do đó, việc tiêu thụ ổi giàu vitamin C sẽ giúp da đầu khỏe mạnh và ngăn tóc khô, gãy, rụng. Ngoài ra, lượng đồng có trong ổi giúp cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn, từ đó góp phần giúp tóc sớm khỏe mạnh trở lại.