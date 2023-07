Tốc độ tăng trưởng phát triển ứng dụng, game của Việt Nam nhanh hơn 2,5 lần so với các quốc gia khác

Sự kiện quy tụ hơn 500 nhà phát triển trong nước tham dự. Sau các sự kiện Think Games vào năm 2021 và 2022, Google đã mở rộng chương trình Think Apps cho cả những nhà phát triển ngoài ngoài lĩnh vực game, đưa sự kiện này trở nên toàn diện hơn đối với cộng đồng nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam.

Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam đang tăng trưởng nhanh gấp 2,5 lần so với các quốc gia khác trên thế giới. Năm 2022, doanh thu từ tính năng mua trực tiếp trong ứng dụng (In App Purchase) ở các ứng dụng do Việt Nam phát triển đã tăng 20%; trong bối cảnh doanh thu toàn cầu trong mảng này lại giảm 2%.