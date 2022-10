Tốc độ tăng lương của Việt Nam cao thứ 2 thế giới?

Khảo sát mới nhất của ECA International về xu hướng tăng lương năm 2023, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2.



Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan đều được kỳ vọng sẽ có tốc độ tăng lương thực tế vào năm 2023 cao hơn so với năm 2022 do sự phục hồi kinh tế sau đại và tỷ lệ lạm phát giảm.



“Nhìn chung, người lao động tại nhiều nước ASEAN sẽ chứng kiến tiền lương thực tế tăng trong cả năm 2022 và 2023”, ông Lee Quane, Giám đốc khu vực châu Á của ECA International cho biết.



Đánh giá riêng về Việt Nam, ông Quane cho rằng người lao động tại Việt Nam được hưởng lợi từ việc có tốc độ tăng lương thực tế cao thứ 2 trong khu vực trong năm nay và năm sau.



Về phạm vi toàn cầu, khảo sát xu hướng tiền lương của ECA được thu thập thông tin từ hơn 360 công ty đa quốc gia ở 68 quốc gia và thành phố trên toàn cầu cũng cho thấy, lạm phát cao có thể gây ra sự sụt giảm lớn về tiền lương thực tế trong năm 2023. Tăng trưởng tiền lương thực tế (bằng mức tăng lương danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát) là 1,6% vào năm 2022 và dự kiến ​​sẽ ở mức tương tự trong năm 2023. Chỉ có 37% quốc gia tham gia khảo sát cho biết sẽ tăng tiền lương thực tế trong năm 2023.



“Khảo sát của chúng tôi chỉ ra rằng 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với người lao động. Chỉ 1/3 quốc gia mà chúng tôi khảo sát dự kiến tăng tiền lương thực tế, song mức tăng vẫn tốt hơn 22% so với năm nay”, ông Lee Quane nói.



“Tỷ lệ lạm phát cao đồng nghĩa với việc người lao động ở hầu hết các địa điểm trên toàn thế giới trở nên tồi tệ hơn do lương thực tế giảm vào năm 2022”, ông Lee Quane nói và cho biết ECA ước tính tiền lương thực tế trên toàn cầu trong năm nay giảm ở mức 3,8.



Báo cáo cũng cho thấy, châu Âu có thể là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với tiền lương thực tế giảm trung bình 1,5%.



Tại Mỹ, mức lương thực tế cũng giảm 4,5% trong năm nay do lạm phát “nóng” nhất 40 năm. Tuy nhiên, trong năm tới mức lương thực tế dự báo tăng ở mức 1% do kỳ vọng lạm phát sẽ giảm.