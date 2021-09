Tóc cũng cần chống nắng

- Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng:

+ Vitam B2 có trong sữa, thịt, gan, bánh mì giúp mái tóc khỏe mạnh;

+ Vitamin B5 có trong thịt gà, cam, lòng đỏ trứng gà... có tác dụng nuôi dưỡng tóc;

+ Vitamin B3 có trong men bia, cá, đậu vì đây là thành phần chất quan trọng, nếu thiếu nó tóc sẽ bạc đi với tốc độ nhanh.

+ Thường xuyên uống sữa và ăn các sản phẩm chế biến từ bơ sữa để tóc được cung cấp lượng dinh dưỡng tối ưu.

Ăn thêm nhiều rau tươi: Các loại rau như cải xanh, củ cải đường, bí đao, súp lơ xanh, cà rốt...

+ Loại thức ăn tốt nhất cho tóc bao gồm các loại thức ăn thô có trong tự nhiên, đảm bảo cung cấp các chất cần thiết cho sự phát triển của tóc. Ăn thêm nhiều rau tươi. Các loại rau như cải xanh, củ cải đường, bí đao, súp lơ xanh, cà rốt… và các loại rau thơm như lá bạc hà xanh, rau húng đều là các nguồn cung cấp dinh dưỡng lí tưởng cho mái tóc. Những loại gia vị này không chỉ giúp cho tóc có khả năng chữa lành các thương tổn mà còn là chất xúc tác cho quá trình tiêu hóa và chuyển hóa các chất dinh dưỡng khác từ hệ tiêu hóa đến các mô và tế bào. Nên ăn dừa nạo và uống nước quả dừa non.

+ Nước dừa không chỉ là một loại thức uống ngon và bổ dưỡng, nó còn có khả năng cung cấp những chất dinh dưỡng tốt nhất cho tóc đồng thời có chứa một loại dầu ngăn chặn hiện tượng khô đi của tóc và da đầu.

Xem thêm video đặc sắc của Báo Sức khỏe&Đời sống: