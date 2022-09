Toan tính của Angelina Jolie

Ngày 8/9, Getty đưa tin Brad Pitt dự thảm đỏ Liên hoan phim Venice với tư cách nhà sản xuất bộ phim Blonde. Mặc bộ suit đen bảnh bao, tài tử vẫy tay chào, tươi cười với hàng dài người hâm mộ.

Sao phim Once Upon A Time... In Hollywood xuất hiện giữa bối cảnh căng thẳng với Angelina Jolie đang leo thang. Nguồn tin Page Six cho biết từ tháng 2, vợ cũ không để Pitt được yên khi bắt đầu những động thái quyết liệt, dồn dập trong cuộc chiến pháp lý.



Brad Pitt trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice lần thứ 79. Ảnh: Getty.

Jolie yêu cầu chồng cũ phải hầu tòa bằng được. Khi bị Pitt phớt lờ, cô cử người đến hậu trường SAG Awards gặp trực tiếp để trao đổi với tài tử. Tuy nhiên, Pitt đã "cắt đuôi" người này thành công.

Cho tới gần đây, khi thẩm phán ở Los Angeles (Mỹ) tuyên bố Pitt thua kiện Jolie trong vụ việc liên quan đến nhà máy rượu Chateau Miraval, minh tinh đã đáp trả bằng đơn kiện ngược lại.

Báo Hollywood còn cung cấp thêm tình tiết cho thấy toan tính của sao phim Maleficent chưa dừng ở đó.

Tấn công Brad Pitt dồn dập