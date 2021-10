“Toàn quốc kháng dịch” nơi Biên cương

Dịp Tết Nguyên đán 2020, căn bệnh lạ - Covid-19 xuất hiện ở Trung Quốc rồi lây lan nhanh ra toàn cầu và trở thành đại dịch, khiến cả thế giới phải chao đảo. Ý thức sâu sắc về tính cấp bách, nguy hiểm của dịch bệnh đối với an ninh con người, an ninh cộng đồng và an ninh quốc gia, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều công điện chỉ đạo và kêu gọi toàn dân đồng lòng, chung tay phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Cũng trong thời điểm lịch sử ấy, ngày 19-3-2020, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 260-CT/QUTW về tăng cường PCD Covid-19 trong Quân đội, đồng thời góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị ngăn chặn, đẩy lùi, dập tắt dịch bệnh.

Nhận được “hiệu triệu” này, Đảng ủy BĐBP triệu tập ngay cuộc họp, đề xuất ý kiến chỉ đạo triển khai các biện pháp PCD trên toàn biên giới Việt Nam. Quản lý đường biên giới trên đất liền dài hơn 4.924 km, với trên 200 cửa khẩu và hàng trăm đường mòn, lối mở, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP nhận định, nếu không quản lý tốt người xuất nhập cảnh (XNC) thì nguy cơ lây lan dịch bệnh qua biên giới là rất cao. Điều đó đã đặt ra cho BĐBP trọng trách ngày càng nặng nề trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong “cuộc chiến” PCD trên tuyến đầu.

Hơn nữa, đây là “cuộc chiến” rất mới, chưa từng có trong tiền lệ, chắc hẳn sẽ gặp nhiều lúng túng bởi những tình huống chưa lường trước được. Cần phải cân nhắc, đắn đo mọi phương án, cách làm trước khi chỉ đạo của cấp ủy Đảng được ban hành. Nhưng, với tinh thần tiến công, đã là “chống giặc”, “BĐBP phải trở thành lực lượng quan trọng xung kích đi đầu trong PCD ở biên giới, cửa khẩu, góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ nước ngoài vào trong nước” – Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP khẳng định. Ngay sau đó, Đảng ủy BĐBP ban hành Nghị quyết số 979-NQ/ĐU ngày 23/3/2020 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ PCD Covid-19 trong BĐBP. Đây được xem là lệnh “tổng tiến công” đầu tiên của toàn lực lượng.

Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, các tỉnh, thành, đơn vị BĐBP trong cả nước đã khẩn trương đưa quân ra biên giới, thành lập các tổ, chốt, tiến hành kiểm tra kiểm soát 24/24 giờ. Ứng phó với từng cấp độ dịch Covid-19 và tình hình thực tế trên từng tuyến biên giới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, phương án bảo vệ biên giới, kiểm soát XNC, điều động nhiều đợt cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) tăng cường binh lực cho các địa bàn trọng điểm.

Trong “tháng 3 biên giới” năm 2020 – đúng vào dịp kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống BĐBP, gần 1.000 CB,CS và 8 chó nghiệp vụ, 48 tàu xuồng của các cơ quan, học viện, nhà trường, đơn vị tuyến biển đã tăng cường phối thuộc cho tuyến biên giới phía Bắc. Những người lính Biên phòng nhanh chóng “chiếm lĩnh trận địa”, trở thành lực lượng tiên phong trên tuyến đầu PCD.

Những ngày đầu dựng chốt tuy còn nhiều thiếu thốn, gian khổ, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng với bề dày truyền thống “Vì nước quên thân; trung thành với Đảng; tận tụy với dân”, BĐBP đã khắc phục mọi khó khăn, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới (QL, BVBG) vừa ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua biên giới vừa giữ được quan hệ tốt đẹp với các nước có chung biên giới.

Thời gian đầu, BĐBP dồn tổng lực cho biên giới phía Bắc - điểm nóng về XNC trái phép. Tiếp theo, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tăng cường lực lượng cho BĐBP các tỉnh tuyến miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ để tăng dày chốt, tổ kiểm soát. Nhằm ngăn chặn XNC trái phép qua đường mòn, lối mở, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố tuyến biên giới đất liền duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra kiểm soát, chốt chặn trên toàn tuyến biên giới, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, cảng biển.

Xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình nên Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo kích hoạt đồng bộ các biện pháp PCD theo phương châm “4 tại chỗ”, tích cực chuẩn bị nhân lực, vật lực để đối phó với đại dịch. Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP khẳng định: “Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định việc PCD bệnh Covid-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách nên đã kịp thời đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với tinh thần "chống dịch như chống giặc", chuẩn bị từ sớm các kế hoạch, phương án PCD. Trong đó, yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhanh chóng tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn chỉ đạo của Cục Quân y, khuyến cáo của Bộ Y tế về việc PCD”.

Từ thực tiễn 91 năm phát triển và không ngừng lớn mạnh của Đảng ta cho thấy công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng. Làm tốt công tác tư tưởng là tiền đề thực hiện thắng lợi các nghị quyết, phương hướng đã đề ra. Kế thừa kinh nghiệm quý báu đó, cấp ủy Đảng các cấp trong toàn lực lượng BĐBP đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về PCD Covid-19. Qua đó làm cho tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng nắm vững quan điểm chỉ đạo, xác định PCD là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời điểm hiện nay, theo đúng tinh thần: “Chống dịch như chống giặc”, “Coi chống dịch là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”, “Phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả”, tất cả vì sức khỏe và hạnh phúc của Nhân dân.

“Chúng tôi đã đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, trách nhiệm, nhất là đối với CB, CS trực tiếp làm nhiệm vụ ở biên giới để họ hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh. Tất cả phải bình tĩnh, không hoang mang, dao động; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, “vì Nhân dân hy sinh”, “vì Nhân dân quên mình”. Qua đó, làm sâu sắc thêm bản chất truyền thống cách mạng của Quân đội, BĐBP và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới” - Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng trong BĐBP đã đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện sát với diễn biến tình hình dịch, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, thông tin tình hình, định hướng tư tưởng, làm cho CB,CS hiểu rõ tính chất nguy hiểm, tác hại, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với kinh tế - xã hội của đất nước, sức khỏe của nhân dân nói chung và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác Biên phòng nói riêng.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người quân nhân trong chuộc chiến với “giặc” dịch nên CB,CS trong toàn lực lượng luôn xung kích, phát huy tinh thần “Quân đội ta là Quân đội Nhân dân, con đẻ của Nhân dân. Bảo vệ Nhân dân, đó là nhiệm vụ rất vẻ vang”. Mọi CB,CS Biên phòng trên cả nước đều nêu cao tinh thần dấn thân, sẵn sàng hy sinh, chấp nhận gian khổ, khắc phục mọi khó khăn để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Như lời tâm tình của Thiếu úy Lầu A Nam (BĐBP Điện Biên) gửi đến cô con gái sắp chào đời của mình trong ngày anh lên đường ra biên giới: “Con gái yêu quý của ba. Ba là người lính Biên phòng, mang trên vai nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Trong mùa dịch này, ba còn phải làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nữa, ba không về được để cùng gia đình nhỏ chào đón con gái yêu”.

Với tinh thần “vì Nhân dân quên mình”, “vì Nhân dân phục vụ”, từ phòng chống các loại tội phạm, ngăn chặn XNC trái phép, đến phối hợp truy vết, xét nghiệm, tổ chức cách ly, hỗ trợ an sinh cho người dân gặp khó khăn, BĐBP đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tích cực phối hợp cùng các lực lượng trong PCD, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân...

Từ những quyết sách đúng đắn của các cấp ủy Đảng, nối dài ý chí kiên định của người lính, tất cả nhận được lời biểu dương của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là trụ cột của quốc gia, đặc biệt là khi đất nước lâm nguy thì vai trò của Quân đội càng được phát huy mạnh mẽ. Quân đội nhân dân Việt Nam là Quân đội anh hùng; hiện đang đứng mũi, chịu sào nơi đầu sóng, ngọn gió trong trận tuyến phòng, chống Covid-19”. Toàn quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm “sớm hơn và nhanh hơn một bước”. Bộ Quốc phòng đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sát thực tế.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đội cũng phải thể hiện là lực lượng xung kích, đi đầu, nhất là trong nhiệm vụ PCD Covid-19 hiện nay” - Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo: Các đơn vị trong toàn quân tiếp tục khắc phục khó khăn, quyết tâm khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trong cuộc chiến chống đại dịch, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần làm lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng danh là đội quân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng trong thời kỳ mới.