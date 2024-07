Toàn cảnh xe mới 6 tháng đầu năm: Dồn dập ra mắt nhưng dân vẫn dè dặt mua

Sau màn ra mắt mẫu xe đầu tiên Lynk & Co 09 vào cuối tháng 12/2023, thương hiệu ô tô Trung Quốc Lynk & Co tiếp tục trình làng 2 mẫu mới là Lynk & Co 01 và Lynk & Co 05 hướng tới cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc SUV cỡ C ngay đầu tháng 1/2024.

Xu hướng điện khí hóa đã lan sang tới thương hiệu siêu sang với màn ra mắt của mẫu Rolls-Royce Spectre. Đây cũng là mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng xe sang Anh Quốc.

Tháng 2

Đầu tháng 2 là thời điểm Tết Nguyên đán nên các hãng xe không giới thiệu mẫu xe mới nào.

Tháng 3

Ngày ra mắt Mẫu xe Giá bán

(triệu đồng) Xuất xứ Ghi chú 14/3 Volkswagen Teramont X 1.998-2.168 Nhập khẩu Trung Quốc Hoàn toàn mới 15/3 Volvo S90 Recharge 2.890 Nhập khẩu Malaysia Nâng cấp 19/3 Lamborghini Revuelto 43.990 Nhập khẩu Ý Hoàn toàn mới 24/3 KIA Carnival 2024 1.169-1.759 Lắp ráp trong nước Bổ sung phiên bản 25/3 KIA Seltos 2024 599-799 Lắp ráp trong nước Nâng cấp 26/3 Lexus LM 2024 7.290-8.710 Nhập khẩu Nhật Bản Nâng cấp

Bước sang tháng 3, hàng loạt sản phẩm mới được tập trung ra mắt vào nửa cuối của tháng. Đáng chú ý nhất là màn nâng cấp của mẫu KIA Seltos để gia tăng và củng cố vị thế cho mẫu xe SUV cỡ B đang bán chạy này. Tiếp đó là Volkswagen Teramont X với biến thể 5 chỗ nhập từ Trung Quốc cùng giá bán mềm hơn so với biến thể 7 chỗ nhập Mỹ.

KIA Seltos - mẫu xe bán chạy ở phân khúc SUV cỡ B. Ảnh Thaco

Cuối tháng 3, hãng xe Thụy Điển Volvo giới thiệu Volvo S90 Recharge, là phiên bản PHEV được phát triển dựa trên bản Ultimate nhằm cạnh tranh với Mercedes-Benz E-Class hay BMW 5-Series.