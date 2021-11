Toàn cảnh nhà máy điện rác lớn thứ 2 trên thế giới ở Hà Nội

Your browser does not support the audio element.

Toàn cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ đồng ở Hà Nội đã sắp đi vào hoạt động

Dự án nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Sóc Sơn, được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương từ năm 2017, tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng.

Dự án chính thức được khởi công từ tháng 9/2019. Khi đi vào vận hành, đây sẽ là nhà máy điện rác lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau nhà máy điện rác Thâm Quyến (công suất đốt 5.000 tấn rác khô mỗi ngày).