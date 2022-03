Toàn cảnh Covid-19 thế giới qua những hình ảnh ‘biết nói’

Theo Worldometer, 3 quốc gia có số ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc (254.326 ca), Đức (144.427 ca) và Việt Nam (131.817 ca). Trong khi, 3 quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (750 ca), Brazil (684 ca) và Indonesia (322 ca).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới đã giảm 16% trong tuần vừa qua, đánh dấu đà giảm kéo dài một tháng trong biểu đồ về số ca mắc Covid-19 toàn cầu.

Báo cáo của WHO cho thấy, trong tuần tính đến ngày 1/3, số ca tử vong trên toàn thế giới liên quan Covid-19 đã giảm 10%, nối tiếp đà giảm được ghi nhận lần đầu tiên tuần trước đó.

Theo WHO, đã có hơn 10 triệu ca mắc mới và khoảng 60.000 ca tử vong trên toàn cầu trong tuần được thống kê. Tây Thái Bình Dương là khu vực duy nhất chứng kiến sự gia tăng ca mắc Covid-19 - tăng khoảng 1/3 so với tuần trước đó. Tỉ lệ tử vong do căn bệnh này cũng tăng 22% ở Tây Thái Bình Dương và khoảng 4% ở Trung Đông, trong khi giảm ở các khu vực khác.

Cũng theo theo WHO, trong tháng trước, thế giới không xuất hiện thêm biến thể nào đáng lo ngại, ngoại trừ những biến thể đã biết gồm Beta, Gamma, Lambda hay Mu. Tuy nhiên, cơ quan này cũng thừa nhận rằng nhiều quốc gia vẫn đang chật vật giải quyết các thách thức về giám sát chuỗi lây lan.