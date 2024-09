Toàn cảnh "cơn đại hồng thủy" cô lập hàng nghìn nhà dân ở Ninh Bình

Lũ trên sông Hoàng Long đang rút nhưng vẫn trên mức báo động 3, hàng nghìn nhà dân ở Ninh Bình vẫn chìm trong biển nước. Ngày 13/9, có mặt tại huyện Nho Quan (Ninh Bình), phóng viên Dân trí ghi nhận có hàng nghìn nhà dân đang bị nước lũ cô lập. Theo thống kê, huyện này còn hơn 2.700 căn nhà bị ngập lụt, trong đó xã Gia Thủy có 786 hộ, Lạc Vân 514 hộ, Đức Long 924 hộ, Lạng Phong 172 hộ... Tại xã Gia Thủy, Lạng Phong, Lạc Vân... nước lũ ngập sâu 1-2m. Khắp các khu dân cư như chìm trong biển nước đục ngầu. Kể từ năm 2017 đến nay, đây là cơn đại hồng thủy lớn thứ hai mà người dân phải gánh chịu. Chưa có thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều hộ dân bị hư hỏng tài sản, đời sống bị đảo lộn do không có điện, nước sạch, lương thực chủ yếu là mì tôm, cơm cháo cứu trợ. Lũ trên sông Hoàng Long rút dần nhưng vẫn trên báo động 3, phải mất thêm nhiều ngày nữa người dân mới thoát khỏi cảnh bị nước lũ cô lập. Từ trong nhà ra đến đường làng, ngõ xóm bị ngập lụt, người dân phải dùng thuyền để đi lại. Trong ảnh, chiếc thuyền của người dân chơi vơi giữa dòng nước lũ đục ngầu. Tại thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, hàng trăm hộ dân tại đây ngập sâu trong nước lũ từ sáng 8/9 đến nay. Trên địa bàn thôn này có 2 điểm trường Mầm non và Tiểu học của xã, nước ngập sâu khiến nhiều ngày qua học sinh phải nghỉ học. Nước lũ dâng cao mấp mé mặt đê hữu sông Hoàng Long. Bên ngoài đê nước lũ mênh mông bủa vây, bên trong đê hàng nghìn hộ dân sống thấp thỏm lo âu nhiều ngày qua. Từ bao đời nay người dân sống bên sông Hoàng Long, phía ngoài đê tả và đê hữu đã quen thuộc với ngập lụt. Tuy nhiên, cơn đại hồng thủy kéo dài khiến nhiều người mệt mỏi sau những ngày chạy lụt, sống chung với lũ, cuộc sống đảo lộn, bệnh tật bủa vây. Trong nhà ngập nước, nhiều hộ dân phải chuyển lên mái nhà sinh sống. Mọi người đều mong mỏi, cơn lũ sớm qua đi để cuộc sống bình yên trở lại. Thống kê của huyện Gia Viễn, đến chiều 13/9, toàn huyện vẫn còn hơn 1.000 hộ dân bị ngập, trong đó hơn 600 nhà dân bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Cảnh sống trên mái nhà của người dân vùng "rốn lũ" của Ninh Bình diễn ra gần một tuần qua. Lũ trên sông Hoàng Long đang xuống chậm, 3-5 ngày nữa cảnh ngập lụt ở Ninh Bình may ra mới được chấm dứt. Sau đó, người dân mới có thể dọn dẹp nhà cửa và đường đi, thoát khỏi cảnh cô lập.