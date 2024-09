Toàn bộ trường học tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng dạy học trở lại sau bão

Trong khuôn khổ các chuyến công tác của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Công đoàn Giáo dục Việt Nam tới thăm hỏi và hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra, sáng 15/9, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cùng đoàn công tác đã làm việc với ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn. Các trường học đã sẵn sàng điều kiện dạy học trở lại Cảm ơn Bộ GDĐT, Công đoàn giáo dục Việt Nam và ngành Giáo dục cả nước đã quan tâm, động viên, hỗ trợ ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong những ngày này, toàn tỉnh và ngành Giáo dục Lạng Sơn đã và đang nỗ lực hết mình để khắc phục những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Đoàn công tác Bộ GDĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam làm việc với ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn Theo thống kê, hiện có trên 12.454 hộ dân bị ảnh hưởng sau bão, trong đó, 22 hộ bị sập nhà cửa hoàn toàn, nhiều hộ dân bị hư hỏng tài sản, gây thiệt hại lớn. Toàn tỉnh có 3 người tử vong, 10 người bị thương. Toàn tỉnh và ngành giáo dục nhanh chóng ổn định về cơ sở vật chất, đảm bảo việc dạy và học, với tinh thần trường nào đảm bảo an toàn thì cho học sinh đến trường học. Những nơi chưa đảm bảo an toàn cho việc đến trường, các em được sắp xếp để học online hoặc nghỉ học. Theo Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn Hà Thị Khánh Vân, ngành Giáo dục tỉnh đã chủ động, chỉ đạo các đơn vị lập phương án và kịp di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an để toàn đảm bảo tránh hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn Hà Thị Khánh Vân báo cáo tình hình thiệt hại và khắc phục sau bão Hiện toàn tỉnh có 78 trường học các cấp bị ngập úng, đến thời điểm này nước đã rút. 118/650 trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại về cơ sở vật chất ước tính 3,2 tỷ đồng. 158 học sinh và 38 giáo viên bị ảnh hưởng sau bão lũ. Sở GDĐT chỉ đạo các trường học tiếp tục theo dõi diễn biến của hoàn lưu bão, phòng chống, ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra; phối hợp với các lực lượng ở địa phương khẩn trương hỗ trợ, khắc phục các thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh để tiếp tục công tác dạy và học. Huy động các lực lượng hỗ trợ các nhà trường, hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. “Tính đến ngày 14/9, 650/650 trường trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng để quay trở lại học bình thường, Phó Giám đốc Sở GDĐT Lạng Sơn thông tin. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài trao đổi tại buổi làm việc Sở cũng đã tiến hành triển khai sửa chữa cơ sở hạ tầng, di dời thiết bị khỏi những nơi chưa an toàn. Đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra từ Sở đến các địa phương, các trường, nhất là các điểm trường gần sông, suối, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để khắc phục kịp thời. Tổ chức hỗ trợ tâm lí cho giáo viên, học sinh, đặc biệt là những gia đình thiệt hại. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ GDĐT đã trao đổi, đề xuất với ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn trong việc đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh, giáo viên quay trở lại trường dạy và học; thống kê về tình trạng thiếu sách giáo khoa, báo cáo cụ thể về thiệt hại cơ sở vật chất; sớm thành lập đoàn công tác đánh giá các trường bị ảnh hưởng; tăng cường giáo dục ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu trong các nhà trường… Tiếp tục nắm bắt, hỗ trợ, ổn định tinh thần cho giáo viên, học sinh Chia sẻ, đồng cảm với nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn và các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, các em học sinh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi con bão số 3, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương; sự nỗ lực, huy động nguồn lực khắc phục của ngành Giáo dục, và đặc biệt là các trường học với tinh thần không chủ quan, linh hoạt trong tổ chức hoạt động dạy và học, theo đúng tinh thần “nước rút đến đâu, vệ sinh kịp thời, đưa học sinh trở lại trường lúc đấy”. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao đổi tại buổi làm việc Thứ trưởng vui mừng vì toàn bộ các trường học tại tỉnh Lạng Sơn có thể quay trở lại dạy học bình thường từ ngày 16/9, đồng thời lưu ý Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là, tiếp tục rà soát nắm bắt tình hình giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng để có hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần, đảm bảo hỗ trợ đúng người, đúng việc. Tiếp tục thống kê về thiệt hại cơ sở vật chất, rà soát trang thiết bị trường, lớp học bị ảnh hưởng báo cáo Bộ GDĐT. Tích cực chỉ đạo công tác vệ sinh, khử khuẩn, dọn dẹp trường/lớp học, đặc biệt là những nơi tổ chức bán trú cho các em học sinh. Sở GDĐT có văn bản chỉ đạo, tránh xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm sau bão lũ… Xây dựng tổ chức hoạt động dạy học bình thường, chú ý điều chỉnh khung năm học hợp lý theo tình hình của địa phương. Đặc biệt lưu ý với những học sinh đầu cấp và cuối cấp để đảm bảo chất lượng dạy và học. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân trao hỗ trợ cho ngành Giáo dục Lạng Sơn Ngành Giáo dục địa phương cũng cần rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và khắc phục thiệt hại sau bão. Đặc biệt là công tác thông tin thông suốt, nắm tình hình, với tinh thần chủ động, tuyệt đối không chủ quan, lấy phòng ngừa từ sớm từ xa là chính. Thứ trưởng mong muốn UBND tỉnh tiếp tục quan tâm tới ngành giáo dục, địa phương có phân bổ, đầu tư phù hợp, quan tâm đến các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường mầm non và tiểu học, những điểm trường lẻ, vùng sâu vùng xa, để đảm bảo chất lượng, mục tiêu giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024-2025. Thay mặt Bộ GD ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã trao hỗ trợ cho ngành Giáo dục Lạng Sơn số tiền 1 tỷ đồng. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng cho ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn 300 bộ sách giáo khoa. Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà trao tặng 15.000 bộ đồ dùng học tập; hỗ trợ khắc phục thiệt hại của 23 thư viện trường học bị ảnh hưởng sau bão. Nỗ lực hết sức đón học sinh trở lại trường học Trước đó, chiều 14/9, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng thăm Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Theo cô giáo Nông Thị Vân Anh - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng, trước mức độ nguy hiểm của hoàn lưu bão số 3, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị di dời tài sản, trang thiết bị từ tầng 1 lên tầng trên cao. Tuy nhiên, do mực nước lên nhanh, một số thiết bị nhà bếp và lớp học không kịp di dời nên đã bị ngập nước, hư hỏng; khu vực vui chơi, đồ chơi ngoài trời cũng bị thiệt hại. Sau khi cơn bão đi qua, nhà trường huy động mọi nguồn lực cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và có sự hỗ trợ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn để nhanh chóng khắc phục, tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng do bão lụt, xử lý môi trường, khử trùng toàn bộ khuôn viên, phòng học, phòng chống dịch bệnh…; nhanh chóng đưa nhà trường vào hoạt động trở lại. Đồng thời, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện để đảm bảo an toàn trước khi sử dụng lại. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao hỗ trợ cho ngành Giáo dục huyện Tràng Định, Lạng Sơn Ghi nhận công tác khắc phục hết sức chủ động của ngành Giáo dục, sự phối hợp của các ban ngành địa phương, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu Sở GDĐT tiếp tục rà soát các trường bị ảnh hưởng, gia cố trường lớp, thực hiện nghiêm túc các công điện của Bộ trưởng Bộ GDĐT, nơi nào an toàn mới được để học sinh vào học, nơi nào có nguy cơ thì cần phối hợp với cơ quan chuyên môn để đánh giá, tránh rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại huyện Tràng Đinh, Bộ GDĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tặng cho Phòng GDĐT huyện 200 triệu đồng để mua thiết bị, đồ dùng học tập cho các em học sinh, hỗ trợ cho gia đình giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trung tâm Truyền thông và Sự kiện