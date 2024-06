Tòa trả hồ sơ vụ cựu Trung úy công an ở TP.HCM dùng nhục hình làm chết người

Ngày 27/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Thành Đạt (31 tuổi, cựu Trung úy Công an Quận 11), Quách Bảo Lâm (40 tuổi, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù) và Lữ Hoài Thanh (21 tuổi, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù) cùng về tội Dùng nhục hình dẫn đến một người tử vong.

Riêng bị cáo Đạt còn bị truy tố thêm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa do ông Đặng Hồng Sơn làm Chủ tọa.

Một bị cáo tại phiên tòa.

Qua quá trình xét hỏi lấy lời khai các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết trong vụ án.

Theo cáo trạng, ngày 24/2/2022, Triệu Quang Bình đến Công an phường 27, quận Bình Thạnh đầu thú về tội Trộm cắp tài sản. Do đang trong giai đoạn dịch COVID-19 nên Công an quận Bình Thạnh ra quyết định tạm giữ và đưa Bình vào cách ly y tế tại Nhà tạm giữ Công an Quận 11.