Tòa tháp đôi 30 tầng ở Ấn Độ đổ sập trong chớp mắt

Ngày hôm qua 28/8, Ấn Độ đã phá hủy tòa tháp đôi ở ngoại ô thủ đô New Delhi. Sự kiện được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình của Ấn Độ và thu hút sự quan tâm lớn của người dân.

Truyền thông địa phương cho biết vụ nổ được diễn ra có kiểm soát và sử dụng khoảng 3.700 kg chất nổ. Đây cũng là vụ phá hủy có quy mô lớn nhất của Ấn Độ cho đến nay.