Toa tàu metro số 1 được làm sạch sau sự cố vẽ bậy lần thứ hai

Liên quan đến việc một số toa trong đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dừng tại depot Long Bình (TP Thủ Đức, TPHCM) bị xịt sơn vẽ bậy, ngày 1/5, Ban Quản lý đường sắt đô thị (QLĐSĐT) đã chỉ đạo nhà thầu Hitachi dùng dung môi để tẩy rửa.

Đến sáng sớm 2/5, nhà thầu đã khắc phục hoàn toàn các toa tàu bị vẽ bậy, khôi phục nguyên trạng.

Cũng trong ngày 2/5, lãnh đạo Ban QLĐSĐT cùng lãnh đạo Công an TP Thủ Đức, đơn vị tư vấn và nhà thầu Hitachi đã họp chính thức để phối hợp điều tra vụ việc; đồng thời đưa ra các giải pháp tăng cường an ninh, an toàn hơn cho khu vực depot trong thời gian tới.