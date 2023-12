Tòa cấp cao bất ngờ thay đổi thời gian xét xử phúc thẩm vụ án 'Chuyến bay giải cứu'

Ngày 13/12, Thẩm phán Mai Anh Tài, Chánh tòa Tòa Kinh tế, TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, vì một số lý do khách quan nên HĐXX đã quyết định thay đổi thời gian diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ án Chuyến bay giải cứu.

Trước đó, tòa quyết định mở phiên vào ngày 20/12/2023, song ở thông báo mới nhất, cho thấy tòa sẽ lùi thời gian sang ngày 25/12/2023.

Sau phiên sơ thẩm, 21 bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã làm đơn kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt và đòi lại khoản tiền đã chi chạy án. Số này có 4 người bị tuyên mức án cao nhất là chung thân, họ gồm: Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra, Bộ Công an); Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao); Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên) và Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an).