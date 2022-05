Toà án đình chỉ vụ Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Nguyễn Đức Hiển

Lý do đình chỉ vụ án dân sự này là do người đại diện hợp pháp của Nguyễn Phương Hằng là ông Hồ Nguyễn Lễ (ngụ quận 3, TP.HCM) xin hoãn phiên hoà giải ngày 22/12/2021 và vắng mặt không lý do vào các ngày 16/5/2022 và 26/5/2022. Bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển không có yêu cầu phản tố trong vụ án.