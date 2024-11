Tổ yến cực bổ dưỡng nhưng dùng kiểu này rất nguy hiểm

Việc dùng tổ yến sai cách sẽ dẫn đến nhiều tác dụng không mong muốn. Tổ yến, loại thực phẩm quý giá được mệnh danh là "vàng trắng", từ lâu được biết đến với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc sử dụng tổ yến sai cách còn có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn, "tiền mất tật mang". Ăn quá nhiều tổ yến trong một lần Nhiều người cho rằng ăn càng nhiều tổ yến càng tốt, nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Việc ăn quá nhiều tổ yến trong một lần sẽ khiến cơ thể không hấp thụ hết được các dưỡng chất, gây lãng phí. Ngoài ra, ăn quá nhiều tổ yến còn có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu. Liều lượng tổ yến phù hợp cho người lớn là 3-5 gram/lần, 2-3 lần/tuần. Trẻ em dưới 1 tuổi không nên ăn tổ yến. Trẻ em từ 1-3 tuổi chỉ nên ăn 1-2 gram/lần, 1-2 lần/tuần.

Không nên ăn quá nhiều tổ yến trong 1 lần. (Ảnh: Istock) Ăn tổ yến vào thời điểm không thích hợp Thời điểm ăn tổ yến cũng rất quan trọng. Ăn tổ yến vào buổi sáng sớm khi bụng đói hoặc buổi tối trước khi đi ngủ là tốt nhất, vì lúc này cơ thể dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất. Tuyệt đối không nên ăn tổ yến sau bữa ăn no, vì sẽ gây khó tiêu, đầy bụng. Nên ăn tổ yến vào buổi sáng sớm trước khi ăn sáng 30 phút hoặc buổi tối trước khi đi ngủ 1 tiếng. Không nên ăn tổ yến khi đang bị cảm lạnh, sốt, ho hoặc tiêu chảy. Chế biến tổ yến sai cách Nhiều người thường chế biến tổ yến bằng cách nấu ở nhiệt độ cao hoặc nấu quá lâu. Điều này sẽ làm mất đi một phần giá trị dinh dưỡng của tổ yến. Nên chế biến tổ yến ở nhiệt độ vừa phải, trong thời gian ngắn để giữ được hương vị và dưỡng chất. Nên chưng yến cách thủy ở nhiệt độ khoảng 80-90 độ C trong vòng 30-45 phút. Không nên nấu tổ yến chung với các nguyên liệu có tính axit cao như giấm, chanh. Kết hợp tổ yến với những thực phẩm kỵ nhau Một số loại thực phẩm khi kết hợp với tổ yến có thể gây ra phản ứng hóa học, làm giảm hiệu quả hấp thu dưỡng chất hoặc gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. Ví dụ, không nên ăn tổ yến chung với trà xanh vì trà xanh chứa tanin, có thể làm giảm khả năng hấp thụ protein của tổ yến. Không nên ăn tổ yến chung với trà xanh, củ cải trắng, đồ ăn tanh. Nên kết hợp tổ yến với các nguyên liệu như đường phèn, táo đỏ, long nhãn, gừng. Lạm dụng tổ yến như loại thuốc chữa bệnh Tổ yến là loại thực phẩm bổ dưỡng, tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, tổ yến không phải là thuốc chữa bệnh. Không nên lạm dụng tổ yến để điều trị bệnh, mà cần kết hợp với phương pháp điều trị của bác sĩ. Nên sử dụng tổ yến như một loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, không nên coi tổ yến là thuốc chữa bệnh. Nếu có bệnh lý, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng tổ yến. Không chú ý đến nguồn gốc xuất xứ của tổ yến Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại tổ yến với chất lượng và giá cả khác nhau. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bạn nên lựa chọn tổ yến có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Tránh mua tổ yến trôi nổi, không rõ nguồn gốc, có thể chứa các chất bảo quản độc hại. Bảo quản tổ yến không đúng cách Tổ yến cần được bảo quản đúng cách để tránh bị ẩm mốc, mất đi giá trị dinh dưỡng. Nên bảo quản tổ yến ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu tổ yến bị ẩm, nên phơi khô trước khi sử dụng. Theo VTC News