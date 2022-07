Tổ trật tự thay nhau vác người phụ nữ đuối nước chạy dọc bãi biển

Ngày 8/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 23h ngày 7/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự dọc bãi biển Sầm Sơn, Tổ quản lý trật tự du lịch số 2, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn do Thiếu tá Nguyễn Đức Thuận, Phó trưởng Công an phường Trường Sơn, cùng 3 thành viên trong tổ phát hiện người phụ nữ trôi dạt trên mặt nước, trong tư thế nằm úp.

Người phụ nữ trôi dạt trên biển được lực lượng chức năng vớt và cứu mạng kịp thời (Ảnh: Công an Thanh Hóa).