Tố Tấn Bo quỵt nợ nhiều người, nhạc sĩ Tô Hiếu tung luôn hợp đồng

Để chứng minh phát ngôn của mình, nam nhạc sĩ còn công khai giấy tờ vay nợ của Tấn Bo, cũng như giấy ủy quyền của M.N cho anh.



Nhạc sĩ Tô Hiếu công khai các giấy tờ vay nợ của Tấn Bo với M.N.

Trước đó, vào tháng 12/2021, Tô Hiếu bất ngờ lên tiếng tố Tấn Bo quỵt nợ mình hàng trăm triệu đồng. Nam nhạc sĩ cũng tung đoạn ghi âm đối chất với đàn em để làm bằng chứng.