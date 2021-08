Tố My nhận kèo thử thách hóa thân thành danh ca Hoàng Oanh, bất ngờ giống đến 'sởn da gà'

Cùng nhìn lại hành trình chinh phục ngôi vị Quán quân của các mùa, các “bản sao” đã chọn hóa thân thành nhiều nghệ sĩ gạo cội, nổi tiếng: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc, Phương Thanh… Trong các gương mặt nổi trội, Ưng Hoàng Phúc ấn tượng với nữ thí sinh hóa thân thành Hồ Ngọc Hà. Ngoài ra, giong ca 8x còn còn khen ngợi sự đầu tư từ ê-kíp: “Các bạn phải nhờ người đạo diễn chương trình quá tuyệt vời để dàn dựng tiết mục từ trang phục cho đến ánh sáng, tạo dựng hình ảnh trên sân khấu. Nhờ như vậy các bạn được nổi bật lên cho giống thần tượng của mình”.

Ở diễn biến khác, Tố My bất ngờ nhận kèo mời gọi từ MC Nguyên Khang thử hóa thân thành một thần tượng khác nữ nghệ sĩ Như Quỳnh mà cô từng thể hiện. Dưới ánh đèn vàng, “Ngọc nữ bolero” khoe mẻ chất giọng ngọt ngào và thần thái không khác gì nữ danh ca Hoàng Oanh thông qua một đoạn của ca khúc Về đâu mái tóc người thương. Được biết, ca sĩ Hoàng Oanh từng được xếp vào top 10 nữ ca sĩ ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam trước năm 1975. Bên cạnh đó, Tố My cũng cùng ban nhạc gửi tặng khán giả món quà âm nhạc đặc sắc: liên khúc Nhật ký đời tôi – Trả lại thời gian. Với chất giọng da diết, cuốn hút và nhan sắc thăng hạn trong chiếc đầm trắng tinh khôi, “công chúa” Tố My hoàn toàn “hớp hồn” người thưởng thức âm nhạc.