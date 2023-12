Tò mò vào Facebook bạn gái cũ của chồng, tôi sốc nặng khi thấy tên cô ấy

Sau một lúc định thần, tôi giật mình khi nghĩ ra: Tại sao tên bạn gái cũ của chồng lại có vẻ giống tên con gái mình thế nhỉ? Lục lọi trong Facebook cô ấy hồi lâu, xem nhiều bức ảnh, tôi có thể khẳng định chắc chắn cô ấy tên là Hương My.

Bình thường, tôi cũng không mấy quan tâm nhưng nghe chị nói vậy, tôi thực sự không thể tránh khỏi sự tò mò, nhanh chóng bảo chị mở Facebook của cô ấy cho xem đó là ai, trông vẻ ngoài như thế nào... Đập vào mắt tôi là tên tài khoản "Huong My", đột nhiên tôi thấy có gì đó không ổn.

Dù vì bất cứ lý do gì, việc đặt tên cho con là Hương My cũng không thể chấp nhận được. Tại sao anh dám để con tôi mang tên người phụ nữ kia? Tại sao anh dám xăm cái tên đó rồi bịa ra lý do để "hợp thức hóa" nó? Tôi quá tức giận khi con tôi đã làm xong hết thủ tục giấy khai sinh.

Thực sự tôi chỉ muốn ngay lập tức về nhà xé toang tờ giấy khai sinh của con, đổi tên khác cho con, tên gì cũng được miễn không phải là Hương My. Cái tên tôi từng nâng niu, nhắc đi nhắc lại trong niềm hạnh phúc giờ lại khiến tôi ghét cay ghét đắng.

Dù chị bạn đã nói tôi phải bình tĩnh giải quyết, tìm hiểu cho rõ ràng mọi chuyện, tôi vẫn thấy chẳng có gì cần tìm hiểu thêm, sự thật rành rành ra trước mắt.

Về đến nhà, nghe chồng gọi tên con, nhìn thấy hình xăm trên tay anh, lửa giận trong tôi lại sục sôi. Không thể kiềm chế bản thân, tôi đã tát chồng một cái và bế con về nhà ông bà ngoại trong sự ngỡ ngàng của anh.

Giờ tôi nên làm gì đây? Tôi đau khổ quá, chỉ muốn nhanh chóng ly hôn với người chồng giả dối, phụ tình mình.

Theo Dân Trí