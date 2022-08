Tô Hữu Bằng gợi nhớ thanh xuân khi tái xuất

Your browser does not support the video tag.

Trên sân khấu show truyền hình thực tế, Tô Hữu Bằng trình diễn "Yêu" và "Chuồn Chuồn Đỏ". Đây là hai ca khúc hit một thời của nhóm Tiểu Hổ Đội.

Ngày 20/8, Sina đưa tin Tô Hữu Bằng tham gia show truyền hình Ca Ca Vượt Mọi Chông Gai 2. Trên sân khấu ra mắt, nam ca sĩ trình diễn bài hài Yêu và Chuồn Chuồn Đỏ - ca khúc nổi tiếng thập niên 1990 của nhóm Tiểu Hổ Đội, gồm các thành viên Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long và Trần Chí Bằng.