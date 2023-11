Tổ hợp tên lửa phòng không Redut-Poliment

- 9M96 tầm bắn đến 150km; chiều dài tên lửa 5,6m; đường kính 273mm; khối lượng đến 600kg; đầu đạn 24kg; hệ thống điều khiển kết hợp quán tính giai đoạn đầu sau đó tên lửa tự tìm đến mục tiêu nhờ đầu tự dẫn vô tuyến chủ động; do kích thước khá lớn nên mỗi ngăn phóng chỉ chứa được một quả tên lửa loại này.

- 9M100 tầm bắn 10-15km; chiều dài tên lửa khoảng 3,2m; đường kính 200mm; đầu tự dẫn hồng ngoại; do kích thước khá nhỏ nên mỗi ngăn phóng thẳng đứng sẽ bố trí được 4 tên lửa loại này.

Do những tình huống phát sinh thực tiễn tác chiến gần đây, người Nga đã tiến hành một số bổ sung cho tên lửa phòng không 9M96 của Tổ hợp Redut-Poliment để chúng có khả năng đánh tàu mặt nước. Đây là một sự lựa chọn phù hợp vì bản thân loại tên lửa này đã trang bị sẵn đầu tự dẫn vô tuyến và có hệ thống tự lái quán tính giống như đa số các loại tên lửa đối hạm hiện đại; do đó, việc điều chỉnh sẽ không tốn thời gian và quá phức tạp. Vì vậy, tổ hợp Redut-Poliment đã trở nên đa năng hơn so với yêu cầu đặt ra khi thiết kế.

MINH NGỌC

